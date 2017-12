Northugi olümpiavõimalused kahanevad üha enam

Mõistagi tahtis Northug Tour de Skil startida eelkõige Pyeongchangi olümpiamängude pärast. Nimelt pole Norra koondises olümpiapiletid veel 100% kindlad ning loomulikult peaks kuuekordne olümpiamedalist oma seisu parandamiseks MK-etappidel startima ning seejuures ka kõrgeid kohti näitama.

Northug jäeti aga Tour de Ski valikust välja, sest Lillehammeri MK-etapil näitas Northug Norra suusakoondise treenerite arvates liiga kehva (ta sai sprindis 32. koha- toim) minekut. Vormi parandamise eesmärgil jäeti Northug Davosi ja Toblachi MK-etappidest eemale ning lõpuks otsustas murdmaakoondise treener Vidar Løfshus, et Northug on Tour de Ski jaoks varumees. Eile õhtul kinnitati, et Northugi teeneid Touril ei vajata ning mõistagi on nii norralane kui tema treener Stig Rune Kveen otsuses pettunud.

«Talle meeldib Touri kontseptsioon. Paljud osavõistlused sobivad talle ja tema vormi ajastamisele. Nüüd saavad seda võimalust kasutada teised, mitte Petter. Nüüd saab ta vaid tulemusi vaadata ja tunda, et ta pole teistega võrdne. On raske mõista, et teda seal pole,» tunnistas Kveen VG-le.

Northugil on veel kolm võimalust enda olümpiakõlbulikkust tõestada. Esmalt Skandinaavika karikaetapil Piteås, kohalikel meistrivõistlustel Gåsus ja MK-etapil Planicas. Seejärel pannakse olümpiakoondis kokku, kuid praegugi on selge, et Northug peab olümpiale jõudmiseks imesid tegema.

Kveen aga ei usu, et Northug enam võisteldagi tahab. «Ta võib tahta suusatama minna, aga ma ei saa teda selleks sundida. Samuti ei saa seda teha Vidar Løfshus. See on otsus, mille Petter peab ise vastu võtma. Petter võitis Skandinaavia karika 19-aastaselt. Tal ei pruugi olla motivatsiooni, et seal võistelda.»