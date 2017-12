Grete Paia: sõin kaks kuud valuvaigisteid, sest ka hingata oli valus

«Ma ei taha kedagi solvata, aga see on minu arvates ebaaus. Minu arvates oleks ta väärinud ka aasta naissportlase tiitlit, aga selleks on oma seltskond, kes otsused langetab ja respekteerin väga nende otsust. Kelly on 15-aastane noor tütarlaps – kuhu edasi? Tal on praktiliselt lagi saavutatud ning minu poolt talle tohutu respekt. Mina vaatan talle alt üles, ta on tohutult äge ja armas inimene!»

Paia on isegi adrenaliinisõltlane, kuid septembris maksis see talle veidike kätte.

«Septembri alguses käisin poistega karti sõitmas ning vigastasin end niimoodi, et ribid said natuke muljuda. Sõin kaks kuud valuvaigisteid, sest ka hingata oli valus!» meenutas ta kogemust.

Lauljatari sõnul tundus esmapilgul kõik korras olevat, kuid valu läks üha hullemaks.

« Lõpuks läksin röntgenisse ja kui tulemus oli käes, siis see tundus nii naeruväärne – ma lähen karti sõitma ja juhtub selline asi! Mu alalhoiuinstinkt võiks olla vähe suurem ja ma võiks olla vähem adrenaliinisõltlane. Aga just hiljuti oli meil sõpradega juttu, et võiks nende võistluskartidega sõitma minna,» naeris ta.

