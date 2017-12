Mida teevad Eesti kahevõistlejad ära jäänud Otepää MK-etapi asemel?

«Muidugi on kõigil meil äärmiselt kahju, et Otepää etapp ära jääb. Kodupubliku ees on alati meeldiv võistelda, plaaanisime juba varakult olümpiaeelse esimese vormitipu just sinna,» sõnas Ilves. «Aga ilma vastu ei saa – juba mõnda aega võis aimata, et ega muud üle jää.»

Muutunud olukorras langetati otsus: Otepääl starti tulema pidanud viisik (Kristjan ja Andreas Ilves, Han Hendrik ja Kail Piho, Karl-August Tiirmaa) paneb end järgmisel nädalavahetusel proovile kontinentaalkarika etapil Saksamaal Klingenthalis. «Võistelda on vaja, paus venib muidu liiga pikaks – pealegi saab seda teha kolm päeva järjest,» lausus Ilves, kinnitades, et vahepealne haiguselaine on tänaseks taandunud ja poiste tervised korras.