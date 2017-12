Michelau karjäär Järvamaal võib kummalisel kombel olla lõppenud

«Mind ei lastud Euroopa lennule, sest klubi ei suutnud mulle tööviisat hankida ega tõestada, et resideerun seal (Eestis). Aitäh, Järvamaa! Hooaeg on läbi,» kirjutas Michelau sotsiaalmeedias. Halva uudise teadasaamise hetkeks oli nurgaründaja Chicagost New Yorki lennanud, ent nüüd ootas teda ja tema tüdruksõpra üle ookeani suundumise asemel hoopis tagasilend Chicagosse.

Järvamaa klubi abitreeneri Villi Vantsi sõnul tehakse kõik endast olenev, et nurgaründaja siiski veel meeskonda tagasi tuua.

«Minu teada algas probleem sellest, et ta oli Euroopas kauem kui ilma viisata tohiks ehk üle 90 päeva. Loomulikult peame tegema kõik, et ta tagasi tuua. Aga seda, kas see ka õnnestub, ei oska ma öelda,» möönis Vantsi.

Mullu Tartu ridu esindanud Michelau pole aga sugugi ainus Järvamaa võõrmängija. Uut aastat alustab Järvamaa kolme leegionäriga: meeskonnas jätkavad mängimist lätlane Martins Jansons ning ameeriklased Relyea Dixon Speller ja Jacob Schmiegelt.