Postimehe video: kaks korda suusakepi kaotanud ameeriklanna valusad hetked

Kui veerandfinaalis suutis suusakepi sideme katki teinud Diggins siiski tänu heale uisutehnikale liidrid kätte saada ning edasi pääseda, siis finaalis juhtus sama õnnetu lugu ning Diggins leppis viienda kohaga (+4,33).

«Keegi tegi suusaga mu kepi katki, aga see on sprint. Mul olid head suusad ja hea vorm ning tuur läheb edasi. Vähemalt on mu käed nüüd tugevad,» rääkis ameeriklanna Expressenile.

Kokkuvõttes kaotab Diggins liidrile Laurien Van der Graaffile 14,7 sekundiga.

Naiste sprindifinaali lõpplahendus: