Raja: aasta emotsiooni hindamine võiks saada eraldi tiitli

«Ma olen isegi rõõmus. Kristina Kuusk ütles, et see Kristjan pole mitte kulla eest, vaid nende aastate eest,» sõnas Raja ja osutas eelmisel aastal epeenaiskonna neljandale kohale Rio olümpiamängudel.

«Olen ju ise näinud neid olümpial vehklemas. See naiseemotsioon on kaasatõmbav ja kütkestav,» lisas ta.

Raja kinnitas, et seekord jälgis ta ka ise aasta sportlase hääletust suure huviga. «Mul ei olnud tõesti aimugi, kes lavale astuvad, sest tihti keerab rahvahääletus asjad tagurpidi. Tekib küsimus, kas hindame emotsiooni või tulemust. Mina oskan sportlikust seisukohast öelda, et kui on aasta parim, siis peaks lugema ikkagi tulemus. Selle hindamine polegi nii lihtne. Aga kui hakkame aasta emotsiooni hindama, siis see peaks olema aasta spordihetk ning saama eraldi tiitli.»

Millised hetked pakkusid tänavu paarisaerulise neljapaadi koosseisus pronksmedali võitnud Rajale endale kõige paremaid emotsioone, vaata Postimehe videost!