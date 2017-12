Tammjärv: olen tuurile tulnud kõrgete ootustega

«Jään rahule, kuigi see võib kõlada mitte spordimehelikult. Ma olen tuurile tulnud kõrgete ootustega. Võistluspaus on olnud küllaltki pikk ja ma loodan, et tuuri käigus läheb enda seisund paremaks,» ütles Tammjärv Jooksjale.

Täna sõidetakse 15 km pikkune eraldistardist klassikasõit. Milliste plaanidega Tammjärv starti läheb? «Ennastpiitsutavate mõtetega. Tugevat pingutust ja kannatamist nautima,» sõnas Tammjärv.

Meeste 15 km eraldistardist klassikasõidu otseülekanne algab Postimehes ja Kanal 12 eetris kell 11.20.