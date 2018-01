Päevakangelane Klavan: kas on tõsi, et mina lõin värava?

«Kas see on tõsi, et mina lõin värava?» küsis Klavan reporterilt. Jaatava vastuse peale ütles eestlane: «Hästi. Pall oli joone peal, seega ma polnud selles päris kindel. Siin on alati raske mängida ning see oli meiepoolt hea esitus. Täitsa hull mäng oli.»

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp lausus pärast mängu, et Burnley vastu võõrsil mängida on üks raskemaid katsumusi Inglismaa kõrgliigas. «Fantastiline lõpp mängule. Meil polnud täna võimalik briljantselt mängida. Burnley viigivärav oli meie jaoks suur tagasilöök, kuid suutsime selle ümber pöörata. Me pole sel hooajal sellega kuigi tihti hakkama saanud.»