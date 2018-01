Statistikapomm: 7 põnevat numbrit Ragnar Klavani ajaloolise värava kohta

1. korda lõi Eesti jalgpallur Premier League'is värava. Klavani seni ainuke värav Liverpooli särgis sündis 2016. aasta 20. septembril Derby County võrku, aga tolle mängu puhul oli tegemist Inglismaa liigakarikasarja kohtumisega. Mart Poomi kuulus värav - löödud samuti 20. septembril ja Derby County võrku, aga 2003. aastal - sündis Inglismaa esiliiga kohtumises.

97 riiki on nüüd esindatud Premier League'is värava löönud mängijate seas (omaväravaid pole arvesse võetud). Nimekiri oli püsinud muutumatuna alates 2016. aasta 12. detsembrist, kui Henrikh Mkhitarjan (Manchester United) tegi Armeeniast 96. Premier League'is skoorinud riigi. Balti riikidest on nüüd Premier League'is värav löömata ainult Leedul (Läti nimel on skoori teinud Marians Pahars ja Kaspars Gorkss).

16 mängu järjest pole Liverpool pidanud tunnistama vastase paremust. 11 võidust ja 5 viigist koosnev seeria on hooaja 2015-16 esimeses pooles alanud Jürgen Kloppi ametiaja pikim kaotuseta seeria. Ragnar Klavan on neist 16-st mängust teinud algusest lõpuni kaasa 13!

19 kohtumist järjest mitte ainsatki üheväravalist võitu saanud Liverpool võttis nüüd kaks säärast kolme päeva jooksul (30. detsembril 2:1 Leicester City vastu ja täna 2:1 Burnley vastu).

28. Liverpooli värav võõral väljakul käimasoleval Premier League'i hooajal oli Klavani tabamus. Kuigi hooaja lõpuni on veel 16 vooru, jääb see näitaja Liverpooli eelmisest 25 hooajast alla vaid kaheksale.

86% oli tänases mängus Klavani söödutäpsus. 7-st õhuduellist võitis ta 4, ei lubanud vastasel endast kordagi mööda triblada ning klaaris 10 korda palli. Lisaks 1 pealelöök ja 1 värav.

6 väravat oli Burnley enne tänast mängu endale sel hooajal koduväljakul lüüa lubanud. Klavani värav oli alles kaheksas, mida kodumeeskonna fännid Turf Moori staadionil tänavu oma silmaga nende lemmikute võrgus maandumas nägid.