Soome lõi eraldi süsteemi spordipetiste ülesandmiseks

Soome spordi eetikakeskus SUEK avas ILMO nime kandva lehekülje, kus on võimalik teada anda dopinguga, võistlustulemustega manipuleerimisega või ka publik turvalisusega seotud rikkumistest spordis. Teavitust on võimalik edastada nii oma nime all kui ka anonüümselt, kirjutab MTV Sport.