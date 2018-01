Ragnar Klavan: näen väga palju vaeva, et see kõik jätkuks

«Jooksin sisse, jälgisin palli ja kaitsjaid ning lõin palli väravasse. Aga nagu minu inimtüüp on – hea meel on eelkõige, et raskest mängust kolm punkti võtsime. Tõsi, selle järgi sain emotsioonist aimu, et pärast mängu laekus väga palju sõnumeid ja õnnitlusi,» sõnas Klavan ja tõdes, et ilmselt oli tegu tema karjääri tähtsaima väravaga. «Aga kuna ma neid väga palju ei löö ega mäleta, siis järelikult ma neid väravaid ka üleliia ei tähtsusta,» lisas ta.

Inglismaa meedia eelmise kahe kuu mitmekesise kajastusega tema kohta – jagunud on nii laitust kui ka kiitust – on Klavan kursis häguselt. «Ma ei mõtle väga selliste asjade peale. Nagu teate – ma pole jutumees, vaid lasen alati jalgadel tööd teha.»

Novembri algusest saadik on see töö olnud tulemuslik, sest Liverpool pole pidanud kaotust tunnistama 16-s järjestikuses kohtumisest, millest 13 on Klavan algusest lõpuni kaasa teinud. «Olen saanud päris palju mänguaega ja saavutanud häid tulemusi. Kindlasti on mul selle üle isiklikus plaanis väga hea meel. Näen väga palju vaeva, et see kõik jätkuks ja liiguks paremuse poole.»

Inglismaa kõrgliigas mängimine tähendab karmi tempot ja tavainimese jaoks tavatuid ohvreid. Näiteks pühad möödusid pea märkamatult. «Aastavahetus möödus nii, et läksin 10.30 magama. Läbi une kuulsin, kui hakati rakette paugutama. Keerasin teise külje ja magasin edasi. Inglismaal mängides on juba nii, et jõulud ja aastavahetus eksisteerivad minimaalselt.»