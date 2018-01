Suur tunnustus: Leedu veteran valiti Euroliigas esmakordselt kuu parimaks mängijaks

Jankunas on palju enamat, kui Žalgirise tänavuse hooaja resultatiivseim mängija. Ta on klubi kasvandik ja mänginud seal sisuliselt kogu karjääri, vaid hooajal 2009-2010 põikas ta aastaks Moskva oblasti Himkisse. Leedu koondise ääremängija on meeskonna liider nii väljakul kui selle kõrval, mida kinnitab kaptenipael tema käel.

Oma karjääri esimese Euroliiga kuu parima mängija tiitli tõi Jankunasele stabiilsus - ta tabas tähtsaid viskeid ja oli õigetel hetkedel lauapalle hankimas. 205-sentimeetrine vanameister kogus detsembris keskmiselt 14 punkti ja 6 lauapalli mängus. Varem on Žalgirise mängija valitud Euroliiga kuu parimaks mängijaks vaid korra - täpselt kümme aastat tagasi, 2007. aasta detsembris, pälvis auhinna Marcus Brown.

Jankunas on Euroliiga kõigi aegade edetabelis kerkinud tänaseks kolmandale kohale lauavõitluses (1592 lp) ja kuuendale positsioonile skooritegemises (2663 p).

