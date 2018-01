Flora sõlmis lepingu 35-aastase ülikogenud Eesti koondislasega

2015. aastal praeguseks tegevuse lõpetanud FC Infonetiga liitunud ja samas klubis 2016. aastal Eesti meistriks tulnud Dmitrijev siirdus eelmise hooaja teises pooles Norra tugevuselt kolmandas liigas mängivasse Hönefossi klubisse laenule. Nüüd liitus endine poolkaitsja aga Floraga.

11-kordse Eesti meisterklubi spordidirektor Norbert Hurt iseloomustas klubi koduleheküljel uut mängijat nii: «Aleksandr Dmitrijev on poolkaitsja, kes on võimaline keskvälja enda kontroll all hoidma. Tema positsiooni hoidmise oskus ja kaitsvad omadused toovad meie ründemängu vajaliku tasakaalu ning muudavad kaitsemängu tugevamaks. Pidades silmas järgmise hooaja eesmärke, tiitlikaitsja rolli ja soovi saavutada Euroopas edu, oli meil vaja keskväljale kogemust juurde tuua.»

Dmitrijev on karjääri jooksul mänginud lisaks Eestile ja Norrale ka Venemaal ja Valgevenes. Eesti koondist on Dmitrijev esindanud koguni 105 kohtumises. Läinud aasta lõpus teenis ta oma panuse eest Eesti jalgpalli arengusse ka Eesti Jalgpalli Liidu hõbemärgi.

Dmitrijevi enda sõnul tuli Flora pakkumine talle meeldiva üllatusena. «Mul on väga hea meel, et saan valitseva meisterklubiga liituda ning jätkata mängimist kodumaal. Floras on väga head tingimused ja suurepärane koduväljak,» lausus neljakordne Eesti meister. «Loodan noorde võistkonda kogemust juurde tuua, aidata neil kaitsta meistritiitlit ja olla koos klubiga edukas ka euromängudes.»

Flora värskeimat täiendust võib mängusärgis näha tõenäoliselt juba reedel, 5. jaanuaril, kui FC Flora läheb taliturniiri avamängus vastamisi Paide Linnameeskonnaga.