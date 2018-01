Kontaveit lasi edu käest ja asetus Austraalia lahtistel sattus ohtu

Brisbane’i 31-kraadises kuumuses ja päikesevarjuga kaetud väljakul oli Kontaveit avasetis konkurendiga võrreldes täiesti teisest puust sportlane. Meie esinumber kaotas küll oma esimese servigeimi, kuid domineeris täielikult vastase pallingul ja võitis lõpuks seti 6:1.

Teises setis oli mängu juba kõvasti rohkem. Mõlemad piigad hoidsid oma servi ja 2:1 eduseisul palus Sasnovitš reievigastuse tõttu väljakule arsti. Mitmeminutiliselt puhkepausilt naasnuna suutis Sasnovitš järgmisest viiest Kontaveiti pallingugeimist võidelda neljal välja murdepalli või mitu, aga eestlanna ei vandunud vaatamata keerulisele seisule kordagi alla. Nõnda mindi kiiresse lõppmängu, kus osutus skooriga 7:2 kindlamaks vastane.

Otsustavas kolmandas setis jätkus kõik vanamoodi: Sasnovitš sai järjepanu Kontaveiti servil murdevõimalusi. Kokku läks neid järjest raisku üheksa. Kümnenda suutis Sasnovitš lõpuks ära kasutada ning 4:3 ette pääseda. Eestlanna mängust oli värskus kadunud – treener Glenn Schaap kirjeldas nõupidamispausil, et Kontaveiti õlul lasusid otsekui elevandid – ning jaksu tagasi murdmiseks ei jagunud. Eksimused kuhjusid ning eestlanna topeltviga matšpallil tähendas 6:1, 6:7 (2:7), 3:6 kaotust.

Kontaveiti jaoks on tegu väga kibeda kaotusega, sest maailma edetabelis ta 34. kohast kõrgemale tõusta ei saa. See tähendab, et on küsitav, kas eestlanna saab vähem kui kahe nädala pärast algavateks Austraalia lahtisteks asetuse ja sellega koos ka kindluse, et vähemalt kahes esimesesringis ei tule vastakuti minna mõne teise asetatud tennisistiga. Kontaveit vajaks asetuseks, et vähemalt kaks temast eelpool paiknevat mängijat turniirist loobuks ning lisaks, et ükski konkurent Brisbane’i tulemustega mööda ei kerkiks.

Pääsu Brisbane’i turniiri kaheksa parema sekka püüab täna ka Kaia Kanepi (WTA 99.), kes kohtub Eesti aja järgi 7.00 algavas mängus ukrainlanna Lesia Tsurenkoga (WTA 42.). Just Tsurenko on üks kahest naisest, kes võib Kontaveiti tabelis langetada.