Henri Drell algavast BSBC turniirist: mõnus on oma rahva ees koondist esindada

Järjekorras juba 12. Baltic Sea Basketball Cup on selle piirkonna üks olulisemaid ja kõrgetaselisemaid noorte korvpalliturniire. Kuna paljud välismaal mängivad noored otsustasid jääda koduklubide juurde, koosnevad Eesti koondised peamiselt kodumaal pallivatest noortest. Mõne erandiga - Saksamaal Brose Bambergi noortesüsteemis rassiv Henri Drell (pildil) otsustas ka sel aastal noormeeste U18 koondisega liituda ning on kindlasti meeskonna üks ohtlikumaid mängijaid.

"Mulle meeldib see kodune turniir. Mõnus oma rahva ees mängida, motivatsioon on alati üleval. Ja lisaks saab pikemalt kodus olla. Muidu oleksin pidanud juba 27. detsembril tagasi Saksamaale sõitma," sõnas koondise viimasel laagripäeval 204 sentimeetri pikkune ääremängija. Trenni tehakse noormehe sõnul Saksamaal kõvasti. Kaks või kolm korda päevas, oleneb treeningute iseloomust. Mängud peetakse iganädalaselt laupäeval ja pühapäeval. "Pro A-s on tabeliseis natukene nadi, kuid ma olen kindel, et see paraneb. U19 liigas on tabeliseis väga hea, kus oma piirkonnas oleme teised ja kindlalt playoffis."

Isiklikus plaanis on Drelli arvates viimase aasta jooksul paranenud viskekindlus ja põrgatus. "Paar aastat veel kõva tööd ja siis loodan teha läbimurde." Ettevalmistuslaagris pani U18 treeneritebrigaad Indrek Reinbok, Kris Killing ja Jüri Pritšin põhilist rõhku kaitsemängule ja strateegiale. Meeskonna sisekliima on suvel U18 koondisega kodustel Euroopa meistrivõistlustel pronksi teeninud Drelli sõnul hea. "Väga hea seis on, sest on näha, et kõik tahavad minna väljakule ja anda endast 110 protsenti! Võrreldes suvise EM turniiriga on muutunud treenerite koosseis. Lisandunud on uued vahvad näod. Koondise koosseis on ka hoopis teistsugune, kuid vaim on endiselt ühtne."

Sarnaselt peatreener Indrek Reinbokile tunnistab ka Drell, et vastaste kohta erilist aimu pole. "Kindlasti on tulemas põnevad mängud, kuid meie eesmärk on ikkagi turniirivõit koju jätta. Loodame meeskonnana areneda ja pealtvaatajale pakkuda ilusaid esitusi." Küsimuse peale, millal võiks Drelli meeste koondise uksele koputamas näha, vastas noormees: "Niipea kui võimalik. Mina olen alati valmis!"

Turniiri ajakava, rosterid ja informatsioon: www.bsbc.ee.