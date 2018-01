Liverpooli kolm põletavamat küsimust 2018. aasta esimestel päevadel

Coutinhol on küll Liverpooliga pikk leping, ent hiljemalt suvel siirdub keskväljamaestro ikkagi Barcelonasse, sest lõputult teda kinni hoida poleks mõtet. Vastasel juhul kaob pallivõluri mänguisu täielikult ära ja temast poleks kasu kellelegi. Ent jaanuaris oleks Coutinho kaotamine Liverpoolile kolossaalne tagasilöök. Olgugi et Mohamed Salah' tänavusest esilekerkimisest pole võimalik mööda vaadata, on Coutinho tänaseni Liverpooli parim mängija. Ja seepärast on selgetest signaalidest hoolimata jätkuvalt keeruline uskuda, et ta võiks sel kuul klubist lahkuda.

Philippe Coutinho ja Ragnar Klavan. | FOTO: PAUL ELLIS/AFP

Mis on juhtunud Sadio Manega?

Liverpoolis on üks mängija, kes näitab Coutinhost veelgi selgemalt välja, et pole hetkel õnnelik. See on Liverpooli superneliku liige Sadio Mane. Esmaspäevases 2:1 võidumängus Burnleyga ületas Mane käitumine juba igasugused normaalsuse piirid. Ta ei rõõmustanud enda löödud juhtvärava üle ning, mis veelgi imelikum, oli silmnähtavalt kurb ja endassetõmbunud, kui kogu ülejäänud meeskond pärast matši lõppu Ragnar Klavani lisaminutitel sündinud võiduväravat tähistas.

Kui Coutinho tusase oleku põhjust teavad kõik, siis Mane osas on olukord segasem. Pärast vigastuspausilt naasmist pole eelmise hooaja üks säravamaid mängijaid end parimast küljest suutnud näidata. Pahane on välejalg olnud nii Kloppi peale, kes ta mitmel korral põhikoosseisust välja on jätnud (tihedal mänguperioodil andis Klopp kõigile Liverpooli põhimeestele vahel puhkust), kui ka Liverpooli poolehoidjate peale, kes oma rahulolematust tema kehvapoolse mänguvormi üle on välja näidanud. Arvatakse ka, et Mane ei suuda lihtsalt leppida sellega, et Salah tänavu nii palju väravaid on löönud ja seetõttu ka temast rohkem tähelepanu pälvib. See veel puuduks, et Mane sarnaselt Coutinhole enneaegselt klubist lahkuda tahaks.

Klopp teeb kõik endast oleneva, et oma hoolealuseid õnnelikena hoida. Neljapäeval, päev enne meeskonna karikamängu Evertoniga, viibivad nii Mane kui Salah Aafrikas, kus selgub maailmajao parim mängija. Senegallane ja egiptlane kuuluvad Dortmundi tähe Pierre-Emerick Aubameyangi kõrval nomineeritute hulka ning Klopp ei pidanud õigeks neil gaalale minemist keelata. Kuna tagasi lendab duo alles ööl vastu reedet, pole välistatud, et Evertoni vastu nad ei mängi.