Oberstdorfis viibiv Kaire Leibak: oleme siin kõik nagu märjad kassipojad

Juba hommikul, kui eestlased hakkasid hotellist võistluspaika sõitma, võis aimata, et päev tuleb keeruline. Leibaku sõnul oli väljas sooja kümmekond kraadi, auto klaasipuhastid töötasid sõites täiskiirusel.

Suusastaadionil oli pilt veidi parem ja naiste sprindi kvalifikatsiooniga otsustati ikkagi algust teha. Kuid ilm ei lubanud võistlejatel võrdselt pingutada. Ehk nagu ka Leibak tabavalt märkis – kellel juhtus keerutav tuul parajasti selja tagant puhuma, see sai mäest hõlpsasti üles, kellel vastu, see jäigi tõusule ilma ja iseendaga võitlema. Sama näitavad protokollis leitavad ajad, sest esikoha saanud Maiken Caspersen Falla edestas Jessica Digginsit 2,55 ja kolmanda aja sõitnud Sandra Ringwaldi juba koguni 5,80 sekundiga.

Juba naiste sõidu ajal lennutas tuul üksikuid reklaamtahvleid ja õige pea pööras ilm päris hulluks. Korraldajad võtsid sestap sportlaste turvalisuse huvides vastu ainuõige otsuse: võistluspäevale tuleb joon alla tõmmata. «Sooja on ikka kuus kuni kaheksa kraadi, taevast sajab mingisugust vihma ja rahe segu,» kirjeldas Leibak olusid umbes pool tundi pärast seda, kui mehed pidanuks sprindirajale pääsema. «Oleme siin kõik nagu märjad kassipojad. Need, kes on sellel karussellil kümme-kaksteist aastat tiirutanud, ütlevad ka, et selline ilm on väga harv nähtus,» sõnas ta.

Eestlased – tuuri jätkavad Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Kristjan Koll – tegid siiski suuskadel lõdvestuseks väikese tiiru, mõnigi konkurent võttis aga kätte ja läbis sprindiringi võistlusimitatsiooni eesmärgil omal käel. Seejärel võeti suund tagasi hotelli, kus tuleb oodata korraldajate õhtust otsust: kas homsed ühisstardist sõidud toimuvad või mitte? Väljavaated pole kuigi head, sest homseks ennustatakse Oberstdorfi peaaegu samasugust marutuult ja vihma.