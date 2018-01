Ise nii väike – ja nii palju medaleid!

Vello Liivamägi, kuulsa Liivamägede ujumisdünastia liige, teadis, mismoodi oma tillukest 18-aastast õpilast Pariisis innustada. Ees ootas ju ikkagi võitlus Euroopa meistritiitli pärast. Pisike Maria Rein, kel pikkust 148 sentimeetrit ja kaalu 44 kilo, läks õhtupoolikul starti hommikuse eelujumise parima ajaga neljandal rajal. Ohtlikem rivaal hüppas basseini otse tema kõrval, viiendal rajal. Ent just see tõsiasi andis vajaliku pidepunkti, millest kriitilisel hetkel kinni võtta.

See tähendas, et Maria Rein sai 100 meetri kompleksujumise viimasel lõigul, kroolides, näha, kui kaugel on peamine konkurent – neljandal rajal ujudes tõstab ta pea veest, et hingata, just viienda raja suunas.

«Arvesta,» ütles talle treener Liivamägi, «et kui siis vastast näed, suudad teda võita ja võid medali saada.»

Ema peab lisaks treener Vellole alati tütrega võistlustele kaasa sõitma – see on ka põhjus, miks osalemine eelmisel sügisel MMil Mehhikos läks perele maksma kuus tuhat eurot –, sest kitsa võistlustrikoo selga ajamine võib võtta ligi pool tundi ning Maria sellega ise hakkama ei saa.

Ent see, mida Liivamägi finaalujumise kroolilõigul nägi, jahmatas. Tema pisike õpilane arendas ühtäkki seesugust kiirust, et põhirivaal jäi lõpuks kolme sekundi kaugusele. Ujumises on see mäekõrgune ülekaal.

«Maria oli ülivõimas!» kiidab Liivamägi. Ta parandas hommikuses eelujumises püstitatud isiklikku rekordit koguni kolme sekundiga. Tasuks Euroopa meistri medal – koos masti tõmmatud Eesti lipu ja mängitud Eesti hümniga.

Ülekaalukas võit, usub treener, tuli suuresti tänu sellele, et «Maria kuulas seda juttu, mida ma rääkisin, et ta tegema peab».

Juhiseid järgida pole tal sugugi niisama lihtne nagu teistel. Sest Maria Rein on eriline ujuja. Alustuseks kas või sellepärast, et jalanumber on tal ainult 34. Ujumises, kus jalgade töö on eriti tähtis, annavad suured labad selge eelise. Aga jalanumber, nagu ka kasv ja kaal, on tal väike seetõttu, et ta on sünnist saadik teistsugune kui enamik teisi. Ta tuli 18 aastat tagasi ilmale Downi sündroomiga. Ja Downi sündroomiga lapsed jäävad igavesti lasteks.

Kuid tänu perekonna toetusele on Maria leidnud elus oma tee, oma armastuse, oma kutsumuse. Pärast seda, kui ta koos poolteist aastat noorema õe Lauraga 11-aastasena ujumistrenni läks – tõsi, algul rohkem basseini ääres jalgu kõlgutades kui vees liueldes –, on ujumisest saanud tema elu keskpunkt. «Ta ootab päev otsa seda, et saaks ujuma,» lausub ema Marika Lass, ametilt sotsiaaltöötaja. «Ta läheb rõõmuga trenni. Talle meeldib tegutseda.»

Esimene tasu järjekindla tegutsemise eest saabus viis aastat hiljem: Maria Rein tuli Downi sündroomiga ujujate Euroopa meistriks ning võitis lisaks kaks pronksmedalit. Äsjane sügis kujunes veelgi edukamaks: taas tuli Euroopa meistritiitel, lisaks kolm kolmandat kohta, ning kuu aega hiljem tervelt kuus MM-võistluste pronksmedalit kaugelt Mehhikost. Treener Liivamägi, Maria ema elukaaslane, rõõmustas, et viiel alal seitsmest, kus kasutütar osales, parandas ta isiklikku rekordit, mõnel distantsil lausa üheksa sekundiga.