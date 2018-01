Flora treenerivalik näib langevat Jürgen Hennile

Poolteist aastat Eesti edukaima klubi presidendi kohustusi täitnud Pelle Pohlak mõistis Pijpersi otsust igati, kuid sattus koos abilistega ometi lõhkise küna ette. Iga kuuga aina õlitatumalt tööle hakanud masinavärk vajas ühtäkki taaskäivitamist.

Kuidas edasi minna? Kas püüda taas kuldkala piiri tagant või naasta teele, mida Flora pruukis Pijpersi-eelsel kümnendil – loota täies koosseisus maavillasele Eesti treenerite tiimile? Mõlemal puhul terendas kohe saalomonlik küsimus: aga kes siis? Ehkki Pijpers teenis juhendajapalga siitmailt viimati juba üsna ammu, peitus tema värbamise peamine võlu lihtsuses: Flora teadis üsna täpselt, millise kauba saab. Mitte ühegi teise välistreeneri käekiri pole Eestis nii tuttav kui Pijpersi oma.

Nüüdseks on Kitsekülas uued tähtsad otsused sisuliselt langenud ja ootavad enne avalikkuse ette toomist viimaseid pintslitõmbeid. Detailide paikaloksutamist, nagu niisugustel puhkudel tavatsetakse ütelda.

Postimehe andmetel annab 11-kordne Eesti meister võimaluse senisele abitreenerile Jürgen Hennile. Sellest aga veidi hiljem.

Enne tasub pisut vaadelda protsessi kulgemist. Kuna sellistel hetkedel jääb paratamatult suur osa tegevusest eesriide taha, ei saa järgnev kuidagi pretendeerida absoluutse tõe kuulutamisele. Kuid teatava pildi – olgugi et paljuski oletusliku – peaks edastama sellegipoolest.

Piiritagused variandid

Pelle Pohlak on uue hooaja juhendaja(te)st rääkides üsna napisõnaline. «Oleme treenerite meeskonna lõpliku koosseisu paikapanemisega nii kaugel, et täna on sellest tiimist puudu veel üks persoon. Seni ei soovi me ühtegi nime avalikkuse ees kommenteerida,» poetab Pohlak juunior.

Ta kirjeldab põgusalt Pijpersi lahkumisele järgnenut. «See oli minu jaoks täiesti uus ja ootamatu. Järsku hakkas eri kanaleid pidi ja eri suundadest tulema sooviavaldusi end tööle võtta.»

Ta ei kõnele nimedest. Ei maini samuti, kas keegi pakkunutest ka Floras elavamat huvi äratas. Küll möönab, et välismaal vaadati tähelepanelikult ringi ka iseseisvalt.

Kuuldavasti käis korraks radarilt läbi Per Mathias Høgmo – norralane, kes ei olnud aegade eest kuigi kaugel Eesti koondise tüüri haaramisest. Praeguseks on Høgmo Raio Piiroja karjääri säravamaid hetki pakkunud Fredrikstadi eesotsas. Kuluaarides liikus ka rootslase Andreas Almi nimi – temast sai detsembris kodumaa klubi Häckeni pealik. Kinnitamata andmetel pidas Flora läbirääkimisi ühe šveitslasega, kuid lõppjaama ei jõutud.

Postimehele teadaolevalt peitus iga kandidaadi ärakukkumise taga erinev lugu ja põhjus. Ühena neist pole vale väita: Flora ei leidnud kedagi, kelle eest olnuks valmis välja käima nõutavat palgasummat. Väidetavalt algas välistreenerite jutt parimal juhul 10 000-eurosest kuuteenistusest.

30-aastasena meistri etteotsa

Nii jõutigi ringiga kodutandrile tagasi. Jalgpallisõbrad näevad ja teavad, et nii treeningutel kui ka aastalõputurniiril vedas Flora vägesid Henn. Nii oli ka mullu samal ajal.

Vahepeal meediast läbi käinud Karel Voolaid polnud tõsine variant, sest tema soovib täita jalgpalliliidu ees võetud koolitusjuhi kohustuse (leping kestab veel aasta). Lisaks on Voolaid Eesti U21 koondise peatreener.

Veel varem, kui Pijpers veel siin oli, langetati Floras otsus: aastatel 2013–2016 esindusmeeskonda tüürinud ja läinud hooajal Pijpersi abilisena töötanud Norbert Hurt jätkab vaid spordidirektorina.

Nõnda langeski liisk Jürgen Hennile. Lõviosa mängijakarjäärist Viljandis mööda saatnud, kuid ka Floras 58 meistriliigaminutit kirja saanud poolkaitsja asus praeguses koduklubis treeneriametisse kuue aasta eest. Hooaeg hiljem sai temast Hurda veetud esindusmeeskonna abipersonali liige. Nüüd, 30-aastasena, on Henn silmitsi karjääri suurima tunnustuse ja vastutusega. Olgu toodud lihtsalt võrdlusena: täpselt samas eas usaldas meie korvpalli lipulaev Kalev/Cramo peatreeneri marssalikepikese Alar Varraku põue.

Flora väravavahtide treener Aiko Orgla jätkab teadaolevalt senises rollis. Kes on aga too Pohlaku mainitud puuduv tükk pusles?

Eesti koondise aegade suurim väravakütt Andres Oper ei salga, et Flora on temaga juttu teinud. «See oli juba omajagu aega tagasi,» sõnab Eesti koondise abitreener, kes elab Inglismaal ja tegutseb Bury klubis noortetreenerina. «Ütlesin siis: olen ikka huvitatud, aga otsekohe ei ole võimalik pere tõttu püsivalt Eestisse kolida. Kuid täiesti võimalik, et tuleme selle võimaluse juurde tagasi.»

