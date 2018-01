Postimehe video: Eesti kapten kiitis kaotuse järel Šveitsi väravavahti

Eesti kapten Martin Johannson kiitis pärast tänast kaotust vastaste väravavahti Nikola Portnerit ja kurtis enda meeskonna kehva viskepäeva üle. «Hea väravavaht – liikuv, dünaamiline, hea reaktsiooniga, pikka kasvu, mängib tugevas klubis. Aga kokkuvõttes tuleb öelda, et me ise ei pannud viskeid ära.

Väravavaht on väravavaht. Kõik oleme harjunud neile sisse viskama, aga täna eksisime. Tema oli parem. Ma ei tea, kas oskuste taha jäi. Pidanuks natuke kannatlikum olema. Võib-olla oli mängu alguses kramp sees. Me ei vaadanud ega oodanud, mida väravavaht teeb, vaid sooritasime viskeid kiirustades,» sõnas Johannson.

Laupäevases kordusmängus lubab Johannson anda Šveitsi meeskonnale lahingu hoolimata sellest, et Eesti jaoks on sisulised edasipääsulootused kustunud: «Ega me veeretama lähe. Tahame auga välja tulla, anname endast parima ja proovime esimesest minutist alates mängu sisse saada ja võtta kohtumist üks kaitse ja üks rünnak korraga.»