Eesti kahevõistlust ootab uus põnev seiklus

Soome, Sloveenia, Poola, Saksamaa, Austria, Norra, Venemaa, Kasahstan, Prantsusmaa, Šveits, Itaalia. Peagi kuulub sellesse uhkesse nimistusse ka Eesti, sest lisaks Otepää MK-etapi korraldusõigusele said eestlased õiguse saata kohtunik kahevõistlejate hüppeid hindama.

Et kodune MK-etapp jäi paraku ära, on võimalus kahel järgmisel etapil Val di Fiemmes ja Chaux-Neuve's. Esimesena saab tuleristsed Tasane, seejärel Markvardt, kes oli koduse MK-etapi korraldaja.

Kahevõistlejate ja suusahüppajate hooaja eelne pressikonverents. Ago Markvardt.

«Kvalifikatsioon on mul olemas ja sellest hetkel piisab, vaatame, kuidas välja kukub. Väike elevus on ikka sees,» rääkis Markvardt Postimehele. «Kogemus on tegelikult kontinentaalkarikasarjast olemas ja teadmised ära ei kao. Kui suudad erapooletuks jääda, siis tuleb välja küll.»

Markvardt avaldas lootust, et edukalt tegutsedes saab Eesti stiilikohtunikke veelgi MK-etapi tornis näha. «Senikaua kuni me suudame viia ise läbi MK-etappi, kehtib ka meie kohtunike tööpakkumine.»