Laupäeval toimuv Warrior Fight III kostitab võitlusspordisõpru kolme superlahinguga

Warrior Fight on ainus võitlusspordiüritus, mis keskendub eesti profipoksijate arendamisele ning viib neid igal sammul lähemale rahvusvahelistele tiitlimatšidele. Juba kolmandat korda astuvad üritusel üles kohaliku tasandi parimad profid Pavel Semjonon ja Kaupo Arro.

Kuid sel korral tervitatakse võitlussarja Eesti amatöörpoksi suurkuju, 12-kordset Eesti meistrit Ainar Karlsonit, kes teeb just laupäeval algust profikarjääriga.

Amatöörkarjääri jooksul korra Euroopa meistrivõistlustel viienda ning kolmel korral üheksanda koha teeninud Karlson on varem poolprofessionaalina Kasahstani klubiga Astana Arlans tulnud WSB-sarja maailmaliiga võitjaks. Laupäeval saab temast sarnaselt vennale Rainile profipoksija.

Ainar pole ainus debütant eesti kindameeste profileeris, kes Kalevi spordihallis oma esimesed “tuleristsed” saab – esimest korda astub ametlikus profimatšis ringi ka seni kahes mitteametlikus matšis tõelist võimu näidanud Andre Kaljurand.

Lisaks on kavas kaks äärmiselt kõrge tasemega profipoksimatši välisriigi esindajate vahel. Neist pikim, tervelt 10-raundiline lahing venelanna Elena Gradinari ning poolatari Karina Kopinska vahel.

Maailmataset näitavad ka Kõrgõstani tõusev täht Omurbek Malabekov ning grusiin Giorgi Cotchoshvili.

PEAMATŠ

Pavel Semjonov (21 võitu, 8 kaotust, 2 viiki) vs Aliaksandr Dzemka (5 võitu, 2 kaotust)

Semjonov jätkab oma pikka ja edukat karjääri valgevenelase Aliaksandr Dzemka vastu. Dzemko on juba kolmas vastane, kelle Semjonov laupäevaseks ürituseks välja kutsus. Esimene ei suutnud kaalu saada, teine väidab end olevat haige. Korraldajad leiavad, et tervelt neljal korral rahvusvahelise tiitli eest võidelndu Semjonov on lihtsalt mees, kelle vastu keegi oma karjääriga riskida ei soovi. Vaid korra on sunnitud Maardust pärit ning juba 6-aastaselt alates poksiga tegelevat võitlejat enne lõpukella alistuma – ja seda mehe poolt, kes on tänaseks IBF sarja kergekeskkaalu rahvusvahelise tiitli omanik Khusjen Baisangurov.

Laupäevane vastane Dzemka võttis kutse vastu. 26-aastane valgevenelane oli ringis alles detsembris, kui oli vastamisi Saksamaa tõusva tähe Sven Elbiriga (11 võitu, 0 kaotust). Elbir võitis teda kaheksaraundilises matšis ühehäälse otsusega, kuid Elbir tõestas, et saab klassika meeste vastu hästi hakkama. Kas ka Semjonovi vastu, näeme laupäeval.

SUPERMATŠ (Kaupo Arro 4 võitu, 0 kaotust vs Bogan Protsyshyn 8 võitu, 13 kaotust)

Kaupo Arro asub laupäeval otsima oma profikarjääri viiendat võitu ühegi kaotuse kõrvale. Seni on kirjas kolm punktivõitu ning üks nokaut. Kuidas läheb aga kogenud 30-aastase ukrainlase Bogdan Protsyshyni vastu?

Protsyshynil on kirjas 8 võitu ja 13 kaotust. Neist kaotustest üheksa on tulnud meeste vastu, kes polnud varasemalt kordagi kaotust tunnistanud. See annab märku, et ukrainlasel on ringi kaasa tuua suur kogemustepagas. Arro on kümnes mees, kes pole temaga kohtudes eelnevalt kaotust veel tunnistanud – saab näha, kas see ka jääb nii.

SUPERMATŠ (Ainar Karlson vs Viktor Trush)

Ainar Karlsoni jälgimine poksiringis on privileeg – meie riigis pole kogenenumat ega stiilsemat tegevpoksijat. Tema rahulik ja tehniline stiil, mis näeb kui aegluubis ette vastase rünnakuid, on midagi, mille poole paljud poksijad püüdlevad.

Karlsoni vastaseks on aga Ukraina koondislane Viktor Trush. Sarnaselt Karlsonile teeb Trush samuti debüüdi. Ka temal on WSB-sarja kogemus olemas ning ka tema on oma riigi koondist mitmel erineval puhul esindanud. Siinkohal tuleb aga mainida, et Ukraina poksikoondis kuulub maailma absoluutsesse tippu.

Warrior Fight on Eesti ainus profipoksi võistlussari, mis on võtnud endale ülesande pakkuda maailmatasemel väljundit kohalikele parimatele kindameestele.