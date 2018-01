Fotouudis: Venel pöial püsti. Varese loodab taas eestlase peale

27-aastane Vene lendas eile Itaaliasse, kus teda ootas õhtul ees arstlik ülevaatus. Kuigi klubi teatas eestlase palkamisest juba eile, pandi lepingule allkirjad täna.

Vene valmistus hooajaks teises Itaalia kõrgliigaklubis Reggio Emilias, ent pärast jalas tekkinud väsimusmurdu naasis ta sügisel vahetult enne hooaja algust kodumaale taastuma. Viimased nädalad on ääremängija treeninud Tartu meeskonnaga, mida juhendab tema isa Priit Vene. «Jalg valu enam ei tee ja olen valmis taas mängima,» sõnas Siim-Sander Vene eile Postimehele.

«Selge on see, et läheb veel aega, kuni vorm endisele tasemele tõuseb. Mu viimasest ametlikust mängust on tänaseks möödas juba kaheksa kuud. Just mängutempoga harjumine võtab aega, see on ju hoopis midagi muud kui treeningud. Aga mängunälg on suur,» lisas Vene, kes saab üleminekut pikemalt kommenteerida täna.

Varese on tänavu saanud neli võitu ja üheksa kaotust, paiknedes 13. kohal. Play-off’i pääsemiseks peab meeskond tegema põhiturniirile tugeva lõpu, sest 8. kohal paiknevast Sassarist lahutab neid kolm võitu. Pigem käib võitlus väljakukkumise vältimise nimel. Eurosarja Varese ei mängi.

Vene on varem mänginud Eestis, Leedus, Lätis, Saksamaal ja Venemaal. Isiklikus plaanis edukaim oligi tema jaoks just eelmine hooaeg Nižni Novgorodis, kus ta kandis nii Ühisliigas kui eurosarjas põhirolli ja viskas keskmiselt kümme punkti mängus.

24lk5 Siim-Sander Vene on vigastusest taastunud ja valmis kaheksakuulise pausi järel väljakule naasma. (Foto: Eero Vabamägi)