Rootsi olümpialootus jättis Tour de Ski müstilise kõhutõve tõttu pooleli

Kõhuprobleemid algasid Halfvarssonil tegelikult juba detsembris Davosi MK-etapi aegu, kuid pärast jõule läks asi hullemaks ning Tour de Skil oli olukord veelgi täbaram.

«Ma ei tea, mis see on,» kurtis rootslane. Rootsi suusakoondise pressiteates kinnitati, et «probleem on hullemaks läinud ning otsime sellele lahendust. Calle peab rahu saama.»

29-aastase suusataja auhinnakapis olümpiamedalid puuduvad, küll aga on ta võitnud MMilt Rootsi meeskonnaga teatesõidus kaks hõbemedalit ning ühe pronksmedali.

Tuuri üldarvestuses oli Halfvarsson 24. kohal, eilsel kukkumisterohkel etapil sai ta 54. koha.