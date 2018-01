Kolmekordne Touri võitja: Froome rikkus reegleid ja peab saama karistuse

Neljakordse Tour de France’i võitja Chris Froome'i proovist leiti 7. septembril võetud proovis Salbutamoli nimelise astmarohu jälgi. Ravim on küll lubatud, kuid Froome’i proovis oli seda normist kaks korda rohkem. UCI teatel on täpsemalt tegu «halva analüütilise leiuga». Termin on Eesti spordisõpradele teadagi tuntud Kristina Šmigun-Vähi kaasusest, mis ootab juba üle kolme aasta lõpplahendust.

Rahvusvaheline Rattaliit UCI esitas Froome’ile ja Team Skyle soovi üksikasju täpsustada. Froome vastas süüdistustele, et suurendas ravimi doosi võistkonna arsti soovitusel, kui teda vaevanud astma sümptomid süvenesid.

LeMond sõnas, et sportlane peab vastutama reeglite täitmise eest.

«Salbutamol ei paranda sooritusvõimet, kui seda kasutada nõuetekohaselt. Suukaudselt manustades või süstides muutub see anaboolseks steroidiks. Nagu klenbuterool, mille eest Alberto Contador karistada sai,» võrdles ta. «Salbutamoli puhul vastutab Chris Froome selle eest, mida ta oma kehasse paneb.»