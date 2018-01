Iversen ajas rootslastel harja punaseks

Oberstdorfi etapi kombinatsioon enam kui 50-liikmelisest peagrupist ja mitte kõige laiemast sõidutrassist tähendas seda, et kukkusid nii üldliider Dario Cologna kui esikolmikus olevad venelased Sergei Ustjugov (28.) ja Aleksander Bolšunov (40.) aga ka eestlased, soomlased, rootslased ja isegi norralased.

Kui Karel Tammjärv ütles Õhtulehele, et tegu oli paroodiaga, siis Marcus Hellner kommenteeris Expressenile, et Tour de Ski muutus täielikuks komöödiaetenduseks.

Võitja Emil Iversen aga eelmainitutega ei nõustu: «Pigem pidi siin külma pead hoidma.»

Iversen kinnitas Expressenile, et võit oli talle kui sünnipäev ning teiste õigustused solvavad teda. «Vähemalt oli see võistlus. Kindlasti oli seal väike kaos, aga sellel on ka oma võlu.»

Expresseni küsimuse peale, kas Iversen saab siis kaosega paremini hakkama, vastas norralane: «Kindlasti» ja lisas, et teiste edu on lihtne kadestada. «Fakt, et rootslased on vihased, võib tuleneda nende tulemustest.»