Eesti koondise väravavaht liitus Norra kõrgliigaklubiga

Igoneni ülemineku-uudise avalikustas tema käekäigu eest hoolitsev agentuur Nesta Sport Group. «Õnnesoovid Matvei Igonenile, kes sõlmis Norra kõrgliigaklubi Lillestrømiga kolme aasta pikkuse lepingu. Edu Norras, Matvei!» teatas agentuur oma Facebooki-lehel.

Lisaks avaldati eraldi tänusõnad Igoneni senise tööandja FC Infoneti presidenile Andrei Leškinile, kes «võttis Matvei karjääri huvides vastu targa otsuse». Tunamullu Eesti meistriks tulnud, kuid sügisel hooaja lõppedes ootamatult Levadiaga ühinenud ja iseseisva klubina pildilt kadunud Infonetil oli Igoneniga veel aasta jagu kehtiv leping.

Lillestrøm sai lõppenud hooajal Norra kõrgliigas 12. koha ja võitis Norra karika. Viimane tiitel tähendab, et uuel hooajal mängitakse ka Euroopa liigas. Norralased tundsid Igoneni vastu suurt huvi juba aasta tagasi, kui 21-aastane puurilukk käis klubis testimisel.

21-aastane Igonen on tulnud Infonetiga Eesti meistriks ja pidanud A-koondises seni ühe mängu. | FOTO: NESTA Sport Group/Facebook

Praegu on Lillestrømi esindusmeeskonna hingekirjas kaks väravavahti – kõigest 18-aastane Emil Ødegaard, kes viibis mullu laenul Norra kolmandas liigas, ning 34-aastane keenialane Arnold Origi, kes mängis eelmisel hooajal 26 liigamängu 30st. Kellele kogenud väravavahi perekonnanimi tuttav tundub, on õigel teel – tema lähisugulane on Liverpooli ridadesse kuuluv ja sel hooajal laenulepingu alusel Saksamaa kõrgliigas Wolfsburgis palliv belglane Divock Origi.

Neist Origi on aga teadaolevalt lahkumas ning Igonen hakkab mänguaja nimel konkureerima Hoffenheimist laenatud 22-aastase horvaadi Marko Mariciga. Austrias sündinud Maric pole Hoffenheimi eest seni veel kordagi platsil käinud, olles viibinud laenul Gdanski Lechias, Hannoveris ja suvest saadik Lillestrømis, kus pääses poole hooaja jooksul platsile vaid ühes liigamängus. Tänavuseks hooajaks on Norra klubil plaanis tema laenulepingut aga pikendada.