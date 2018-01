Kolmekordne maailmameister: Alonso on oma hädades ise süüdi

Alonso tuli 2005. ja 2006. aastal maailmameistriks, ent pole suutnud Ferraris ja McLarenis edu korrata. Piquet’ arvates võiks Alonso tänaseks olla viiekordne maailmameister, kuid on iseenda suurim vaenlane. «Ükskõik kuhu ta ka läheb, alati tekib seal mingi jama. Ta on fantastiline sõitja, aga tekitab ka palju probleeme ja lõpuks lähevad kõik tema võistkonnast minema,» oli Piquet väljaandele La Sexta antud usutluses halastamatu.

Brasiillane tunneb Alonsot ajast, mil hispaanlane koos tema poja Nelson Piquet juunioriga Renault’ võistkonnas sõitis. «Alonso on tiimisiseselt väga halb poliitik. Võistkonda saabudes pead esmalt olema kannatlik ja tegema kõigiga koostööd. Alles siis hakkad võitma. Aga tema tahab kohe parimat saada ja see pole parim viis eduni jõuda,» lisas Piquet.

Temalt küsiti ka, kuidas ta võrdleks Alonsot äsja neljakordseks maailmameistriks tõusnud Lewis Hamiltoniga. «Ma ei usu, et Alonso oleks parem,» vastas Piquet. «Arvan, et nad on võrdsel tasemel.»