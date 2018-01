Ametlik: FC Flora nimetas peatreeneriks Jürgen Henni

«Jürgen oli peatreeneri kohale selge favoriit juba aasta tagasi ja mul on hea meel, et nüüd langesid mõlema osapoole soovid ja mõtted kokku. Oleme viimaste aastatega kasvatanud klubi jalgpallilist kultuurikihti ja Jürgen on selle hea näide,» selgitas Flora president Pelle Pohlak klubi kodulehekülje vahendusel.

Värske peatreener Henn ütles, et peatreeneriks nimetamine on tema jaoks suur tunnustus. «Loomulikult on see minu jaoks suur vastutus, aga ka tunnustus. Sain klubi poolt kinnitust, et nad usuvad minusse ja see tegi otsustamise lihtsamaks.»

Mängijana ka ise Flora särgis meistriliiga minutid kirja saanud Henn on klubis treenerina töötanud juba kuus aastat. Esindusmeeskonna abitreeneri kohale asus ta esmakordselt neli aastat tagasi.

Esindusmeeskonna abitreeneri koht on veel lahtine ja töö selle nimel käib. Väravavahtide treenerina jätkab Aiko Orgla, füsioterapeudina Martin Seeman, füüsilise ettevalmistuse treenerina Ilo Rihvk ning massöörina Oliver Papp. Teise abitreenerina jätkab tööd esindusmeeskonna kõrval klubi spordidirektor Norbert Hurt.