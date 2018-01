Kanepi konkurentsist lülitanud Pliškova jäi finaali ukse taha

Tšehhitar tunnistas poolfinaalis Ukraina esindaja Elina Svitolina (WTA 6.) 7:5, 7:5 paremust. «Väga raske mäng. Karolina mängis siin Brisbane’is väga hästi,» vahendab WTA kodulehekülg Svitolina mängujärgseid muljeid. «Homme tuleb järjekordne raske lahing. Ootan seda väljakutset.»

Ukrainlanna läheb finaalis vastamisi turniiri kvalifikatsiooniringist alustanud valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitšiga (WTA 88.), kes alistas nelja parema hulgas lätlanna Anastasija Sevastova (WTA 16.) 7:6, 6:4.

Elina Svitolina is one happy woman after that impressive win... #BrisbaneTENnis pic.twitter.com/ugIFwCod02