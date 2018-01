Leedu korvpalliklubi loobus ameeriklaste pärast Balti liigast

Prienai Vytautase leegionäride puhul on tegemist NBAs Los Angeles Lakersis mängiva Lonzo Balli vendadega. Korvpallurite isaks ning niiditõmbajaks on bravuurikas LaVar Ball, kes on endale võtnud eesmärgiks saada kõik oma kolm poega mängima just Lakersisse.

Mehe mõjuvõim väikeses Leedu klubis on üsna suur, sest täna teatas klubi loobumisest Balti liigast. «Oleme meelitatud suurest huvist meie klubi vastu ning teatame, et hakkame mängima uut sarja Big Baller Brand Challenge Games. Me hakkame mängima Leedu meeskondadega, kus mängivad lootustandvad korvpallurid,» kirjutas klubi pressiteates.

N-ö uus sari koosneb sõpruskohtumistest ning mängudest näidatakse läbi Facebooki ka otsepilti. «Nende mängude pärast tuli meil teha raske otsus. Pärast pikki läbirääkimisi otsustasime, et me ei jätka sel hooajal Balti liigas. Meeskond naaseb Balti liigasse järgmisel hooajal.»

Balti liigas hoidis Prienai Vytautas A-grupis pärast seitset mängu neljandat kohta, olles teeninud neli võitu ja kolm kaotust.