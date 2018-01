Ustjugovi jätkamine Tour de Skil kahtluse all

Ustjugov kukkus Oberstdorfi ühisstardis kitsal rajal suisa kolm korda ning Cramer tunnistas NRK-le, et pole kindel, et venelane täna starti tuleb.

«Üks kukkumine oli eriti halb ning ta tegi oma seljale viga,» rääkis Cramer eile ning rõhutas, et ühte puhkepäeva oli venelasele väga vaja. Otsus startituleku kohta langetatakse aga alles täna lõuna paiku. «Pole sajaprotsendiliselt kindel, kas ta võistleb.»

Kui Ustjugov peaks ka startima, ei sõida ta treeneri arvates enam esikohale. «Oberstdorfi võistlus polnud aus. See oli neile, kellel oli palju õnne,» möönis ta ja rõhutas: «Tour de Ski on otsustatud. Cologna on võitja.»

Tänast meeste 15 km klassikasõitu näeb Postimehe ja Kanal 12 eetris kell 16.35. Vaata ülekannet SIIT