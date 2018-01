Poksiproff Arro läheb ringi riskantse plaaniga: kui õnnestub, võidan nokaudiga!

Arro vastane Bogdan Protsyshin tuleb Ukrainast. Ta on karjääri jooksul pidanud 21 matši ja võitnud neist kaheksa. Kuid tegemist on äärmiselt ründava stiiliga poksijaga, kelle kaotustest üheksa pärinevad väga kõrge klassiga vastastelt.

"Ta tuleb pidevalt matši jooksul peale ja risti ette ei löö. Mulle see sobib, ma ei pea teda ringis taga ajama nagu mõne pikema vastase puhul ette on tulnud. Lihtne matš kindlasti ei tule," rääkis Arro eilsel kaalumisel.

"Ma arvan, et kõige tähtsam on õiged momendid ära tabama. Lüüa sel hetkel, kui tema tuleb mind lööma. Riskantne, aga kui õnnestub, võidan nokaudiga," on Arro veendunud.

Arro matš on täna õhtul üks seitsmest profipoksimatšist, mille Warrior Fight publiku ette toob. Lisaks leiavad õhtul aset ka kolm amatöörpoksimatš. Suurima tähelepanu all on kindlasti 12-kordse eesti meistri Ainar Karlsoni debüüt profileeris ning kohaliku tasandi parima poksija Pavel Semjonovi etteaste. Kalevi spordihalli uksed avatakse täna kell 18.