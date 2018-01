Täna neljanda koha saanud Ilves võib homme alustada liidrina

Ilves hüppas 133,5 meetrit ning sai selle eest 131 punkti. Liidrist Franz-Josef Rehrlist (138 m, 141,3 punkti) sai ta rajale 41 sekundit hiljem. 10 km suusadistantsi järel suutis Ilves oma kohta hoida ning lõpetas Riehli, prantslase Maxim Laheurte'i ja Poola kahevõistleja Pawel Slowioki järel neljandana (+56,2).

Karl August Tiirmaa tegi 119,5 meetrise hüppe (101,0 punkti) ning asub liidrist teele +2.41 hiljem. Kail Piho laeks jäi 104 meetrit (73,3 punkti), kaotust on +4.32 ning Han Hendrik Piho hüppas 102,5 meetrit (70 punkti) ja ta läheb vennast rajale 13 sekundit hiljem.

Suusarajal sai Tiirmaa 39. koha, kaotades +3.28,3. Kail Piho oli 42. (+4.00,6) ja Han Hendrik 46. (+4.06,6).

Homse etapi hüppevõistlus on ilmastikutingimuste tõttu veel küsimärgi all. Nimelt sajab Klingenthalis praegu vihma ning kahevõistluse alajuhi Rauno Loidi sõnul vaadatakse hetkel, kas maandumisnõlv peab vastu. Kui korraldajad otsustavad homme hommikul, et hüppevõistlust siiski pidada ei saa, lähevad arvesse reedese proovivooru tulemused ning Ilves stardib esimesena.

Kui ilmastikutingimused peaksid aga sobima, siis peetakse homme kell üheksa hommikul hüppevõistlus ning kell 11 suusavõistlus.

Eestlane lendas proovivoorus 131 meetri kaugusele ja teenis 126,7 punkti ning edestas teisel kohal platseerunud austerlast Franz-Josef Rehrli 1,4 ja kolmanda koha saavutanud sakslast Anton Schleutterit 1,9 punktiga.