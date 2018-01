Liigutav video: vormelilegendi poeg tegi isale lõbusõitu ning ajas mehe nutma

Suvel üleslaetud videoklipis viis toona 15-aastane Eduardo oma isa sõidule kereautoga. Barrichello üritas lõbusõitu filmida, kuid muutus peagi liiga emotsionaalseks ning otsustas telefoni käest panna ning hetke nautida.

Video on küll lühike ning kvaliteet pole kõige parem, kuid siira emotsiooni annab see edasi küll.

WARNING: Watching this video may result in happy tears.



Feeling inspired? ➡ https://t.co/EYpLUKt6Yv #GetInspired pic.twitter.com/726iMw9sgp