Itaalia meedia: Torino Juventus napsab Liverpoolist poolkaitsja

23-aastase Saksamaa koondislase leping Liverpooliga lõppeb käimasoleva hooaja järel. Liverpool ja peatreener Jürgen Klopp soovisid Caniga sõlmida lepingupikenduse juba eelmisel hooajal, kuid poolkaitsja pole tänaseni pabereid määrinud. Novembris võttis antud teema üles ka Liverpool Echo, kellele Can vihjas, et paanikaks pole põhjust.

Itaalia meedia hinnangul on mängija Juventusega kokkuleppele jõudnud ning siirdub eeloleval suvel üleminekusummata Saapamaale. See tähendab seda, et hooaja lõpuni kuulub Can suure tõenäosusega Liverpooli hingekirja.

Cani värbamisest on/olid huvitatud ka teised tippmeeskonnad eesotsas Madridi Reali, Dortmundi Borussia, Milano Interi ja Müncheni Bayerniga.

Tänavusel hooajal on Can osalenud kõikide sarjade peale kokku 17 mängus ja löönud neli väravat. 2014. aasta suvel Liverpooliga käed löönud mängija on esindusmeeskonda esindanud 146 kohtumises.