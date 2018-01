Tammjärv: pikkadel laskumistel oli lõbus konkurente häbistada oma heade suuskadega

«Jäin enda seisundiga, rajaoludega ja hooldemeeste tööga väga rahule. Kripeldama ei jäänud küll midagi,» sõnas Tammjärv võistlusjärgses intervjuus Postimehele. «Pikkadel laskumistel oli lõbus konkurentidele häbi teha oma heade suuskadega,» lisas Tour de Ski üldarvestuses 24. kohale tõusnud Tammjärv.

Võrreldes vabatehnikasõiduga oli klassika distantsil kukkumisi oluliselt vähem. «Mina kukkumisi ei näinud. Täna oli normaalne rada, piisavalt ruumi ja piisavalt raske ring, mis tegi sõitjaterivi pikemaks,» kommenteeris Tammjärv.

Enne Tour de Skid polnud Tammjärvel plaanis viimasel ränkraskel etapil osaleda, kuid soliidne üldpositsioon lõi plaanid segamini. «Eile veel mõtlesime – ootame tänase sõidu ära ja selle põhjal otsustame. Kuna üldkoht on päris hea, pole mõtet pooleli jätta,» selgitas tartlane.

Tammjärv on varem Val di Fiemmes viimasel lõputõusul «roninud», kuid mälestused nendest etappidest on hägused. «Kuna see toimub ainult ühe korra aastas, kipub meelest ära minema. Ma ei tea, kas see on negatiivne mäletsus, et ununeb ja minu käest peab seda uuesti küsima, aga heast suusast seal ei piisa, sest ülesmäge libisevat suuska pole veel välja mõeldud,» ütles Tammjärv.

Eesti esinumber läheb viimasel etapil endast maksimumi andma. «Paberi peale vaadates – miks mitte (positsiooni parandada – toim). Mina lähen täiega võitlema ja endast kõike andma!»