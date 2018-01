Ilmekas foto: Kanada hokijuuniorid tähistasid MM-tiitli võitmist tõeliste milleeniumlastena, nutitelefonid käes

Finaalist endast ehk rohkemgi on maailmas tähelepanu pälvinud Sportsneti foto, kus kõik Kanada koondislased pärast auhinnatseremooniat garderoobis istuvad ja oma nutitelefoni näpivad. MM-il osalesid noored, kes on sündinud 1998. või 1999. aastal. Tegu on seega milleeniumlastega, kes kasvasid üles juba täielikult tehnoloogia imeajastul.

Pole kahtlustki, et antud ülesvõte kandideerib aasta lõpus tänu oma sõnumile aasta parima (spordi)foto tiitlile.