Vormelilegend kaalub tõsiselt elektrivormelite sarjaga liitumist

Massa on juba testinud Jaguari elektrivormelit, kuid ei kiirusta sarjaga liituma. «Proovin aru saada, millises situatsioonis ma olen,» ütles 16 aastat vormel 1 sarjas võistelnud Massa. «Ma tahan võidu sõita sarjas, kus suudan olla tipus ning võidelda võitude eest. Pean selleks leidma õige auto ja meeskonna ning end hooajaks hästi ette valmistama,» sõnas Massa.

Massa ei välista, et võib vormel E sarjaga liituda poole hooaja pealt, ent ta teeb seda vaid siis, kui tunneb, et on konkurentsivõimeline. «Kui mul on sel hooajal võimalus mõned sõidud kaasa teha, siis võib-olla kasutaksin seda. Aga ma ei tea, kas mul see võimalus tekib.»