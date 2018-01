Sokk: treener rõhutas poolajal, et me pole veel midagi ära teinud

«Täna tegid kõik päris hea mängu: Branko (Mirkovic) viskas oma ära, Janari (Jõesaar) oli lauas väga hea ja üldse väga terav. Bojan (Subotic) pani lõpus paar rasket viset ära. Kedagi on raske välja tuua,» sõnas ta.

Poolaja võitis Kalev 19 punktiga ning Sokk tunnistas, et peatreener Donaldas Kairys võttis meeskonna korralikult ette.

«Treener rõhutas, et me polnud veel poolajaga midagi ära teinud. Pidime nullsit alustama, vaata et isegi -10 pealt. Ta rõhutas, et peame veel agressiivsemad olema. Oleks me seda vahet hoidma jäänud, oleks me tappa saanud.»

Kairys lisas, et eeltöö oli meestel korralikult tehtud. «Meie panus oli imeline. Saime hakkama väga raske võiduga. Aga võtame hea meelega vastu iga võidu. Pole vahet, kas suurte või väiksemate nimede vastu.»

Küsimusele, kas tänane võit oli Soku parim mäng, jäi ta vastuse võlgu. «See oli võib-olla parim võit, parima mängu kohta ei oska ma öelda. Aga võita on alati tore!»