Kalev jättiski Euroopa tipu jõulukingita

Eesti meistermeeskond on tõestanud tänavu korduvalt, et suudab pidada Euroopa tippvõistkondadega punkt-punkti lahinguid. Kui kuu aega tagasi uue peatreeneri Donaldas Kairyse debüütmängus püsiti lõpuminutiteni Moskva CSKA kannul, ent lõpuminutitel jäädi siiski selgelt vastasele alla, siis eile teise Euroliigas medalit jahtiva klubi vastu suudeti kolme veerandajaga mängida sisse nii suur vahe, et isegi tubli lõpuspurt ei võimaldanud vastastel Venemaa jõule päästa. Kes osanuks arvata, et Kalev oma rünnakuliidri Isaiah Briscoe'ta sellise mängu võiks teha?

Kalev mängis täpselt nii, nagu tänavapäeval head meeskonnad mängivad – kiirelt ja agressiivselt, aga ka targalt. Ja mis kõige tähtsam: visked tabasid ja suuri mõõnu seetõttu ei tekkinud. Himki mängu vedas Euroopa enim teeniv korvpallur Aleksei Šved ainuisikuliselt – tema arvele kogunes lõpuks 30 punkti –, samal ajal kui viis ameeriklasest leegionäri olid kogu kohtumise jooksul sisuliselt nähtamatud. «Ma küsisin Švedilt esimesel poolajal, kui ta järjest kõik visked sisse pani, kas ta täna mööda ka plaanib visata?» naeris vaheldumisi Erik Keedusega Vene staari katnud Martin Dorbek. «Ta vastas: we’ll see, we’ll see (tõlge: eks ole näha, eks ole näha).»

Nagu teine poolaeg näitas, hakkasid Švedigi visked lõpuks mööda minema (ta tabas kokkuvõttes 19 pealeviskest kaheksa), Kalevi poolel olid aga kogu aeg ka eemalt ohtlikud viiest väljakul viibinud mängijast neli. Lisaks tegid oma töö korvi all filigraanselt ära Cedric Simmons ja Thomas van der Mars, kes kahe peale viskasid 29 punkti. Kuigi lõpuminutitel vähenes vahe hetkeks vähem kui kümnele punktile, päris järele väljakuperemehed kuulsaid külalisi ei lasknudki. Esimene võit Himki üle tuli 13. üritusel.

«Jah, olen teadlik, et Eesti spordisõprade jaoks on sellised võidud tähtsad. See oli ka meeskonnale suur võit!» muheles Kairys pärast matši lõppu ajakirjanike ette saabudes. Pärast kiiret naeratust naasis peatreener oma tagasihoidliku kõnemaneeri juurde: «Meil on seljataha jäänud väga head treeningud, tänu millele suutis meeskond hoida kogu kohtumise vältel mänguplaanist kinni. Ka lauavõitlus oli täna võtmesõna – saime ühe Euroopa parema klubi vastu rohkem kordusvõimalusi.»

«Kalev tegi suurepärase mängu ja tõestas, et nad ei kuulu oma tasemelt Ühisliigas viimaste hulka,» tunnustas Himki peatreener, 2013. aastal Olympiakosega Euroliiga tiitli võitnud Georgios Bartzokas. Teisel poolajal üha tihemini kohtunike otsuste peale apelleerinud kreeklase sõnul ei olnud Himki mentaalselt mänguks valmis. «Me ei saa võita, kui alles viimasel 15 minutil kaitset mängime. Kalev ei üllatanud tegelikult meid, me ise tegutsesime lihtsalt kehvasti.»

Kalev, keda ootavad jaanuaris ees veel võõrsilmängud Krasnodari ja Krasnojarskiga, kerkis Ühisliigas kümnendale kohale, olles kogunud kolm võitu ja kaheksa kaotust. Play-off’i viival kaheksandal kohal paikneb Nižni Novgorod kolme võidu ja kuue kaotusega. Himkil pole enam mingit võimalust põhiturniiri võita – kuue võidu ja nelja kaotusega on nad alles viiendal kohal.

TULEMUSE KAST

Korvpalli Ühisliiga

BC Kalev/Cramo - BC Himki 92:84

Kalev: van der Mars 15, Subotic 14, Mirkovic 14, Jõesaar 13, Simmons 12, Dorbek 9, Sokk 7, Keedus 6, Kangur 2.

Himki: Šved 30, Monja 12, Thomas 12, Gill 10, Honeycutt 7, Anderson 7, Jenkins 2, Markovic 2.

Lauavõitlus 40:28, visketabavus 47%:40%, pallikaotused 13:9.