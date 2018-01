Himki peatreener: Kalev tõestas, et ei kuulu oma tasemelt Ühisliigas viimaste hulka

«Kalev tegi suurepärase mängu ja tõestas, et ei kuulu oma tasemelt Ühisliigas viimaste hulka,» tunnustas Himki peatreener, 2013. aastal Olympiakosega Euroliiga tiitli võitnud Georgios Bratzokas vastast. «Nad võitlesid kõik 40 minutit hingestatult.»

Teisel poolajal üha tihemini ja tulisemalt kohtunike otsuste peale apelleerinud kreeklase sõnul ei olnud Himki mentaalselt mänguks valmis. «Me ei saa võita, kui alles viimasel 15 minutil kaitset mängima hakkame. Kalev ei üllatanud meid tegelikult, nad said mänguks põhjalikult valmistuda. Me ise tegutsesime lihtsalt kehvasti. Olime halvasti valmis eelkõige mentaalselt, aga ka füüsiliselt. Aga ma ei poe selle taha, et meil alles reedel Saksamaal mäng oli.»

Himkil pole enam mingit võimalust põhiturniiri võita – 6 võidu ja 4 kaotusega paiknetakse alles viiendal kohal. Euroliigas püsitakse 9 võidu ja 7 kaotusega aga play-off'i kursil.