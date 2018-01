Võrkpalli otsepilt: aasta esimeses suures mängus kohtuvad Pärnu ja Tartu

Liigatabelis on kodumeeskond 33 punktiga teisel, Bigbank Tartu 29 punktiga viiendal kohal. 29. detsembril Eesti karikafinaalis mänginud Bigbank pole pikka mängupausi pidada saanud, samal ajal Pärnu meeskond pole ametlikke mänge pidanud juba mõnda aega.

Just Bigbank oli see, kes Pärnu karikasarja veerandfinaalis konkurentsist lülitas, võites otsustava mängu 3:1 (avamängu oli Pärnu võitnud 3:2). Liigas on omavahel kohtutud korra kui oktoobris peetud mängus sai Pärnu 3:0 võidu.

Tartu meeskonda on pärast aasta lõpus peetud karikafinaali lisandunud üks oluline mängumees libero Rait Rikbergi näol. Tartlaste peatreener Oliver Lüütsepp ütles eelseisva kohtumise eel, et meeskond on saanud veidi hinge tõmmata ning uuteks mängudeks valmis.

«Pärast karikafinaali tegime pisikese neljapäevase puhkuse ja oleme nüüd tagasi tavapärases treeningrutiinis. Võistluskalender kujunes meie jaoks selliseks, et pikka mängupausi erinevalt paljudest teistest võistkondadest meil ei teki, mistõttu peaksime heas võistlusrütmis olema. Siiski peame nüüd tugevate jõusaalitreeningute ja mängude vahel hea tasakaalu leidma, et kevadeni korralikult vastu pidada ning samas suutma tabeliseisu parandada,» võttis Lüütsepp kokku vahepealse aja. «Oleme Pärnu vastu sel hooajal tõusvas joones mänginud ning muidugi soovime seda trendi jätkata. Kui saame oma servi ja bloki tööle nagu viimasel korral, siis võime loota edu, aga peame arvestama, et ka vastane on meid hästi tundma õppinud ja teeb omad järeldused.»

Peatreener kommenteeris ka Rikbergi võimalikku mängimist. «Jõuluvana tõi meie võistkonnale sel aastal kingiks suure kogemustepagasi. Rikberg on võistkonna treeningutega liitunud, ülesandmine tehtud ja mängusärk valmis. Ilmselgelt sulandumisega tiimi pole mingeid probleeme olnud, tema tervislik seisund pole ideaalne, aga niimoodi on see olnud juba viimasel paaril aastal,» sõnas ta 35-aastase mängija kohta, kes alustas hooaega Belgias, ent naasis detsembris kodumaale ja liitus oma endise koduklubiga.

Pärnu meeskonna peatreener Avo Keel tõdes, et nii pikka pausi polegi tema mäletamist mööda aastavahetuse ajal olnud. «Meil on nüüd pikem paus olnud, raske öelda, kuidas see mõjunud on meestele. Pole kunagi nii pikka pausi olnudki, ligi kuu aega! Mõned on kõhuhädadega eemal olnud, aga kõik on tagasi tulnud ja hetkel on kõik mehed terved ja mänguvalmis,» kommenteeris Keel.

Uue mehe lisandumisega läks Tartu tema sõnul kindlasti tugevamaks. «Kõige suurem on ehk Rikbergi roll moraalse toe osas, karikafinaali neljandas geimis oleks Tartul olnud seda väga vaja. Muidugi annab ta ka mänguliselt neile palju juurde ja neil on rohkem manööverdamisvõimalusi,» lisas juhendaja.