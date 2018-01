Tour de Skist loobunud Klæbo jahib MK-sarjas vägevat saavutust

Tour de Ski Klæbo ja tema treenerite plaanidesse olümpiahooajal ei mahtunud ning võistlemise asemel otsustas norralane treeningute kasuks. Kuigi olümpia on Klæbo selle hooaja suur eesmärk, ei salga ta, et soovib võita ka MK-sarja üldarvestust.

Viimasest 11 hooajast on seitsmel võitnud MK-sarja Tour de Ski võitja. Lisaks pole mitte keegi suutnud meestest võita MK-sarja ilma Tour de Skil esinelikusse jõudmata. Klæbol on suurepärane võimalus see seeria murda ning teha ajalugu.

MK-Sarja üldarvestuses hoiab norralane praegu neljandat kohta, kaotades liider Martin Johnsrud Sundbyle vaid 123 punktiga.

MK-sarja üldarvestus