Foto: Saksamaa kiirteel avati jalgpalluri auto pihta tuli

Saksamaa A4 kiirteel sõitnud Naki auto suunas avati tuli mustast kaubikust, mis sõitis Naki taga vasakpoolses reas. «Kummardasin koheselt ning keerasin auto kiiresti paremale. Olin surmani hirmunud,» kommenteeris jalgpallur juhtunut.

Ajalehe Die Welt poolt avaldatud fotodest on näha kuulitabamuse jälgi auto klaasil ning tagarehvi läheduses. Politsei on asunud juhtumit uurima, kuid veel pole teada, kes kuritöö taga on. Juhtunut käsitletakse kui mõrvakatset.

Saksamaa noortekoondises koos Mats Hummels ja Jerome Boatengiga mänginud Naki mängib praegu Kurdistani klubis Amed Sportif Faaliyetleris, mis mängib Türgi kolmandas liigas. Eelmise aasta mais määrati talle Türgis 18-kuuline tigimisi vangistus, kuna süüdistuse kohaselt levitas ta terroristliku propagandat.

Saksamaa meedias arvataksegi, et rünnakul oli poliitiline taust, sest Naki on pidevalt kritiseerinud Türgi presidenti ja tema valitsust.