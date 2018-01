Tänaku koha täidab kaheks MM-ralliks Prantsuse rallimees

Bouffier asub M-Spordi põhisõitjate Sebastien Ogier’ ja Elfyn Evansiga starti nii MM-sarja avaetapil Monte Carlos kui hooaja neljandal rallil Korsikal. Rallimees on mõistagi ootusärev ning tunnistas M-Spordi pressiteenistusele, et närveerib kõvasti.

