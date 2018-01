Marko Meerits: mäng Rootsi vastu õnnestus väga hästi

«78 minutit suutsin värava puhtana hoida, mäng õnnestus tervikuna väga hästi. Tegin oma töö ära ja nautisin lihtsalt täiel rinnal aasta esimest mängu. Muidugi tahtnuks võita, aga alati see ei õnnestu – tugeva vastase vastu peame viigiga rahul olema,» kirjutas Meerits ning kirjeldas ka Rootsi koondise debütant Kalle Holmbergi löödud väravat.

«Vastaste viigiväravat takistada ei õnnestunud, nad tegid kasti juures hea seinasöödu ja ründaja lõi ühe puutega mulle vastuliikumisse alla nurka.»

Meerits sai ka kiidusõnu koondise peatreenerilt Martin Reimilt: «Marko oli kindlasti meie üks tublimaid, palju reaktsioonitõrjeid ja tubli mäng. Meil on koondises väga korralikud väravavahid ning see on ainult hea.»