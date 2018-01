Flora värske peatreener hoiatab kohtunikke: olen Arno Pijpers 1.5

30-aastane Henn vastas küsimusele «Milles poolest erined Norbert Hurdast, kes samuti väga noorena Flora peatreeneriks sai?» niimoodi: «Olen ilmselgelt palju emotsionaalsem. Kes meid koos näinud, see teab. millest räägin. Mina ei suuda emotsioone peita. Võin näiteks terve mängu kohtunikke sõimata...»

Ja täpsustusele, et kas sestap võib teda ristida Arno Pijpers II-ks (Flora eelmine peatreener ei hoidnud ses vallas samuti just tagasi), teatas hollandlase seni abimees ja nüüdne mantlipärija: «Pigem Arno 1.5. Tema kõrval veendusin tõesti, et olen rahulik.»

«Tulles aga tagasi eelmise küsimuse juurde: arvan, et olen mängijate suhtes nõudlikum, vajadusel ka karmim ja otsustavam. Hindan kõrgelt ausust ja konkreetsust. Kindlasti annan kõigile võimaluse, aga kui saan selgeks, et see ei tööta, siis tuleb otsida uus mängija,» lisas Henn.