Kalevile kaotanud Himki klubi jääb täies koosseisus poolest palgast ilma!

Detsembris kaotas Himki kümnest mängust koguni viis, millele järgnes üleeilne häbistav kaotus Kalevile. Tänasel meeskonna koosolekul teatas klubi peadirektor Pavel Astahhov, et mõõnaperiood kajastub nüüd paratamatult ka meeskonna mängijate ja treenerite palgas.

«Pärast mängu Kaleviga ei vääri te austust. Sellises olukorras pole ma pidanud varem kunagi olema. Seepärast otsustasime viimaste tulemuste valguses mängijaid, treenereid, mänedžmenti, aga ka mind ennast ja absoluutselt kõiki klubi töötajaid trahvida 50 protsenti kuupalga ulatuses,» ütles Astahhov.

«Mul oli eile meie presidendi ja peasponsoriga pikk jutuajamine. Neil oli ainult küsimus: miks me, omades klubi ajaloo parimat koosseisu, esineme nii halvasti?» rääkis Astahhov meeskonna ees. «Meil on Euroliiga üks paremaid treenereid (Georgios Bartzokas), EM-finaalturniiri, Euroliiga ja Ühisliiga resultatiivseim mängija (Aleksei Šved).»

Astahhov käis samamoodi läbi kõik mängijad ja tõi välja nende väga erinevad tugevused. Pidevalt kõlas lausejupp «supermängija, Euroliiga üks paremaid omal positsioonil».

«Oleme eelarvet kasvatanud, et teid kõiki siin hoida või siia tuua. Meie lennud on maksimaalselt mugavad, elame parimates hotellides, toitumisega ei ole probleeme. Tuleme vastu treenerite ja mängijate sisuliselt kõikidele soovidele. Teil on siin Moskvas autojuhid. Ja me peame võitlema Ühisliigas esikaheksasse pääsemise nimel. Oleme täielikus s***s. Milles on meie probleem?» küsis Astahhov.

Ja naases Kalev/Cramolt saadud kaotuse juurde: «Kas keegi teist mäletab vastaste nimesid, kes meist üleeile üle sõitsid? Nende kõrgeim kuupalk on 5000 eurot. Kuidas me saame üldse neile kaotada? Mulle ei mahu see mitte kuidagi pähe. Pärast sellist mängu ei austa meid enam mitte keegi. Kas peaksin sponsorile ütlema, et meie mängijad viitsivad pingutada siis, kui tahavad? Palk jookseb ju niikuinii. Ja kui ei maksa, lähevad agendid kohtusse. Praegu paistame kõik koos kui ühed suured ebaõnnestujad. Aga sellised ei võida mitte kunagi.»

Kõige tipuks avaldas Himki sotsiaalmeedias Astahhovi kõnest ka video.