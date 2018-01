Robert Rooba: olen hooaja tähtsaima mängu eel mõõna ületanud

Rooba koduklubi Jyväskylä JYP võõrustab täna algusega kell 19 Tšehhi meeskonda Trinecit. Kas tuleb ajalooline finaalikoht, selgub kahe mängu kokkuvõttes.

«Ma ei liialda, kui ütlen, et see on meie senise hooaja tähtsaim mäng,» sõnas Rooba. Ja põhjendas: «Keegi ei varja, et suur auhinnaraha on klubile majanduslikus mõttes äärmiselt ahvatlev ja oluline. Ka mängijaid köidab Meistrite liiga järjest rohkem. Mulle näiteks väga meeldib selle võistluse formaat, play-off’ide võitmine on alati magus. Ning ka publik näib asja järjest rohkem omaks võtvat – kui veel mullu suhtuti siingi sellesse selge eelarvamusega, siin täna peaks tulema täismaja. Ka Tšehhist on kohale tulnud lennukitäis fänne.»

Positiivset on Roobal öelda ka isiklikus plaanis. «Detsembri alguses oli mõõnaperiood, minutid kahanesid päris minimaalseks. Aga aasta lõpust alates on mu mänguaeg taas selgelt kasvanud. Kuna on tulnud ka õnnestumisi, siis suhtun praegusesse olukorda väga positiivselt. Ka täna peaks saama jääl olla päris mõnusalt,» lausus üle-eelmisest aastast JYP-i ridadesse kuuluv 24-aastane ääreründaja.

Ta keris tänavuse sündmuste jada veelkord lahti: «Olin kohe hooaja alguses meeskonnas olulises rollis. Sellega kaasnes minu jaoks täiest uus füüsiline ja vaimne pinge. Võib-olla tegin individuaalses plaanis teatud asju valesti – igatahes ühel hetkel ei suutnud enam endast kõike välja pigistada. Ka keha seisundit kontrollivad aparaadid näitasid selgelt: tuleb veidi tagasi tõmmata. Lisaks toodi minu kohale uus mees ja üks kogenud tegija sai terveks. Kõikide nende tegurite kokkulangemine mõjus. Aga jäin rahulikuks, paanikat ei tekitanud, uskusin ja töötasin edasi.»

Veerandfinaalis murdis JYP maha teise Tšehhi meeskonna Brno Kometa. «Stiililt ja tasemelt on nad küllaltki sarnased vastased, aga Trineci võtmemängijatel tundub olevat veidi rohkem kogemusi ja kvaliteeti,­» kõrvutas Rooba kaht Tšehhi klubi. Nii JYP kui Trinec hoiavad oma koduliigas hetkel neljandat kohta.